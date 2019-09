Gemert tankt vertrouwen met gelijkspel bij OFC: ‘We hadden bijna een overwinning gestolen’

Forceren

In de slotfase gingen de gastheren nog meer naar voren drukken om de overwinning te forceren. Daardoor kwamen er kansen in de omschakeling voor Gemert. In de laatste seconden van de wedstrijd kon Den Dekker aan de verdedigers ontsnappen. Hij ging alleen op de doelman af, maar zijn inzet verdween net naast het doel. Eindstand: 0-0.

,,De laatste kans van Willem was echt jammer. We hadden nog bijna de overwinning gestolen, maar we kunnen tevreden zijn met dit zwaarbevochten punt tegen OFC. Dat is toch een ploeg die vorig jaar nacompetitie voor promotie speelde”, concludeerde Boeren. Na het verlies van vorige week en het gelijke spel van deze zondag tegen OFC lijkt een overwinning volgende week op bezoek bij FC Lienden een logisch rijtje. ,,Daar gaan we voor. We hebben vandaag in ieder geval flink wat moraal bijgetankt”, besluit Boeren.