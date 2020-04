Gemert trekt aanvaller Jeremy Raaijmakers aan

Raaijmakers is een van de grootste talenten uit de regio. Op 16-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het vaandelteam van Sparta’25. In het seizoen 2019-2020 had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap in de derde klasse, hiervoor werd hij genomineerd in de categorie Speler van het Jaar bij het amateurvoetbalgala van het Eindhovens Dagblad. Raaijmakers heeft voor één seizoen getekend op sportpark Molenbroek.