Gemert trekt Jasper Waalkens aan

TRANSFERGemert heeft de selectie voor het seizoen 2022-2023 versterkt met Jasper Waalkens. De middenvelder annex aanvaller komt over van Halsteren waar hij één jaar actief was.

Wie de voetbalwereld een beetje volgt kent Jasper Waalkens. De 33-jarige geboren Schijndelnaar speelde bijna tweehonderd wedstrijden in het betaald voetbal. Achtereenvolgens was hij actief voor Willem II, Helmond Sport, FC Eindhoven, Fortuna Sittard, NEC en Almere City. De laatste vijf seizoenen speelde de ervaren rot in de top van het amateurvoetbal bij SV Spakenburg, DOVO en dus afgelopen seizoen bij Halsteren.

Daar wilde hij ook eigenlijk blijven zo geeft Waalkens aan op de site van Gemert. ,Ik trainde de O14 van Willem II en was assistent bij O21. Dat paste prima. Maar vervolgens ben ik benaderd door PSV, waar ik komend seizoen trainer word van de O15. De afstand Eindhoven-Halsteren is te groot, daar doe je anderhalf uur over. Toen ben ik zelf actief op zoek gegaan naar een club in de regio Eindhoven. Want ik wil nog heel graag zelf blijven voetballen.”

Een appje naar Joost Habraken, zijn oude ploeggenoot bij Helmond Sport, deed de rest. Gemert is voor hem goeddeels een onbeschreven blad. ,,Ik ken het complex, ik volg de derde divisie, want ik ken een aantal jongens die daarin spelen. Ik heb bij Spakenburg en DOVO gespeeld, clubs met een mooie achterban. Dat spreekt me ook aan bij Gemert. Ik vind het leuk als de club leeft, als er veel supporters komen, die lekker meeleven.”

Mentor

Bij Gemert gaat Waalkens veel routine inbrengen. Voor de Technische Commissie is dat een belangrijk aspect. Anthony Geurts: ,,Doordat we met een kleinere groep gaan beginnen, krijgen de jonge talenten van O23 en O19 sneller en vaker kansen. Iemand als Jasper, met een enorme berg ervaring, weet precies wat er op dit niveau nodig is. Hij kan perfect als mentor fungeren. Nog los van zijn voetballende kwaliteiten, die natuurlijk buiten kijf staan.”