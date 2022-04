Gemert trekt Joey Verhoeven aan

Met de komst van Joey Verhoeven (21) speelt Gemert in op het vertrek van Erik van Loon, die gaf in een eerder stadium te kennen na afloop van het huidige seizoen te stoppen bij de koploper van de Derde Divisie. Verhoeven begon met voetballen bij De Valk in zijn woonplaats Valkenswaard. Al snel werd hij opgepikt door PSV. Na enkele jaren bij de Eindhovense club trok hij naar UNA waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde in het vaandelteam. Eerder dit seizoen vertrok hij, na onenigheid, plots bij UNA.

Hij heeft zin in zijn avontuur bij Gemert: ,,Ze draaien er hier niet omheen, de mensen zijn direct en open. Dat vind ik fijn, dat is ook hoe ik zelf in elkaar steek. Ik heb zin om straks weer aan de gang te gaan. Met name de wedstrijden op hoog niveau heb ik de laatste tijd wel gemist, dat is toch waar je het voor doet” laat hij weten op de website van Gemert. Verhoeven is na Bram Zwanen (De Treffers) de tweede externe versterking voor volgend seizoen.