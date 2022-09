Gemert verliest na slechte eerste helft van Hercules: ‘Scherp was het in elk geval niet’

Wat vraagt een trainer in de rust aan zijn spelersgroep als het al 4-1 voor de tegenstander staat? ,,Hoe we in godsnaam een wedstrijd zo weg kunnen geven”, Aldus Gemert-coach Reinald Boeren. ,,Het begin was gewoon niet goed genoeg. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar scherp was het in ieder geval niet. In de derde divisie wordt dat keihard afgestraft.”

Gemert keek al na vier minuten tegen een achterstand aan in Utrecht. Na een foutje in de opbouw combineerde Hercules snel in de zestien en schoot Lars Vermeulen raak: 1-0. DIe foutjes achterin bleven de hele eerste helft doorgaan bij de zwart-witten. Na 25 minuten leverde zo’n foutje de 2-0 op toen een lage voorzet van Tim Waterink werd afgewerkt door Oussama Lahri en slechts een paar minuten later speelde Gemert-doelman Romeo Okonkwo de bal zo in de voeten van Vermeulen die zijn tweede van de wedstrijd maakte: 3-0.

Tot overmaat van ramp ging het nog een keer mis in de achterhoede van Gemert. Vlak voor rust omspeelde Steff van Rooijen Okonkwo en werd het 4-0. Gemert deed nog iets terug via Jasper Waalkens, maar in de rust stond de 4-1 eindstand al op het scorebord. ,,In de tweede helft hebben we ons nog een beetje hersteld. De 5-1 had kunnen vallen, maar we hebben zelf nog wat kansen gecreëerd", volgens Boeren. Moet je als team zo'n wedstrijd met zoveel fouten nu gaan analyseren of moet je hem zo snel mogelijk vergeten en het vizier op de volgende wedstrijd zetten? Daar heeft Boeren een simpel antwoord op. ,,Zo snel mogelijk vergeten. We hebben eigenlijk ook helemaal geen tijd om te analyseren. Woensdag spelen we alweer tegen Urk in de KNVB-beker. Dan moeten we er gewoon weer staan.”

Lichtpuntjes

Ondanks de zware nederlaag waren er twee lichtpuntjes bij te aanschouwen bij Gemert. Zo liet buitenspeler Jasper Waalkens weer zien over een ongeëvenaarde traptechniek te beschikken in de derde divisie. De buitenspeler krulde prachtig een vrije trap in het doel.

Het tweede lichtpuntje was het debuut van aanvaller Safa Kizir. De van AWC overgekomen rechtsbuiten raakte in de voorbereiding tegen Achilles Veen geblesseerd en moest de eerste competitiewedstrijden bij zijn nieuwe club vanaf de kant toekijken. ,,Ik stond pas twee minuten in het veld toen en overstrekte mijn hamstring. Het waren zware weken. Normaal gesproken staat er zes weken voor zijn blessure, aankomende week is de zesde. Dus ik ben bijna weer helemaal fit.” Bijna lukte het de nieuwkomer om zijn debuut op te fleuren met een doelpunt. ,,Het was één van mijn eerste balcontacten. Ik kreeg hem op de zestien in het midden van het doel. Ik schoot meteen maar de verdediger blokte hem goed. Dat was jammer.” Het debuut van Kizir smaakte naar meer. ,,Ik ben blij dat ik eindelijk minuten heb kunnen maken, hopelijk worden het er de komende weken meer.”

Gemert: Tielemans; Brugmans (82. Migchels), Verhoeven, Jacobs (45. Verlinden), Van Lee (73. Oerlemans); Meyssen, Lammers, Zwanen (73. Kizir); Falkenstein (45. Ben Rouba), Waalkens, Kemper.