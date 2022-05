Gemert verliest tegen concurrent Groene Ster voor derde keer op rij

amateurvoetbal De Denzel Dumfries van Acht ruikt het kampioen­schap: ‘Het leeft echt bij ons’

In 1998 kende Acht voor het laatst de weelde van het kampioenschapsgevoel. Sindsdien is de club vijf keer runner-up geweest, eindigde het veelal in de top vijf en was het meermaals veroordeeld tot de play-offs. Nu het seizoenseinde nadert, staat de ploeg weer bovenaan in de vierde klasse.

