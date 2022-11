Gemert verliest weer, maar ziet deze keer aanknopingspunten

TWEEDE KLASSE E RPC ten onder in foutenfes­ti­val tegen Oirschot Vooruit

EINDHOVEN - Oirschot Vooruit had deze competitie nog niet gewonnen. De ploeg van trainer Roland Schuermans was in een foutenfestival met tien goals wel te sterk voor RPC, dat hoofdbrekens over de defensie heeft.

6 november