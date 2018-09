Gemert wijkt uit naar De Braak voor bekerduel met Feyenoord

Dat was geen gemakkelijk besluit, zo zegt voorzitter Carlo Hazenveld op de website van Gemert. ,,Wij wilden héél graag deze wedstrijd op ons eigen sportpark spelen. Het is een geweldige kans en eer om een topclub als Feyenoord in het kader van een officiële wedstrijd in Gemert te ontvangen. We hebben ook alles in het werk gesteld. Maar uiteindelijk hebben we ratio boven emotie moeten stellen en dit besluit moeten nemen."