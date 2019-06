Gemert wint eerste duel in finale nacompetitie om promotie naar de derde divisie

NACOMPETITIE Wodan zondag naar Liempde voor finale play-offs tegen Haarsteeg

9:22 De eindstrijd in de nacompetitie om een plek in de derde klasse tussen het Eindhovense Wodan en Haarsteeg vindt zondag 16 juni plaats op sportpark De Roode Bleek in Liempde. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt op de accommodatie van DVG. Beide ploegen strijden voor lijfsbehoud in de derde klasse.