Gemert zwijnt op bezoek in Berghem, knappe zeges Mierlo-Hout en Sparta'25

Berghem Sport – Gemert 1-1

Bekerhouder Gemert is op bezoek bij tweedeklasser Berghem Sport ontsnapt aan een blamage, de hoofdklasser wist pas na strafschoppen te winnen. Het was de thuisploeg die na iets meer dan twintig minuten brutaal de leiding nam. Gemert, dat in de competitie geen moeite heeft met het maken van doelpunten beet zich lange tijd stuk op de defensie van Berghem Sport. Pas vijf minuten voor het rustsignaal kwam de ploeg van Reinald Boeren dankzij Willem den Dekker op gelijke hoogte: 1-1. Op slag van rust kreeg Gemert een strafschop maar Ralf Kemper schoot het leer op de paal. In de tweede helft was Gemert sterker maar had het pech in de afronding. Ralf Kemper en Thijs van Pol schoten op de paal waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daar waar Berghem Sport twee keer faalde was bij Gemert alles raak en plaatste de bekerhouder zich voor de achtste finales.

SV TOP – SV Deurne 4-0

Voor SV Deurne zit het bekertoernooi erop. In Oss verloor de ploeg van Jurgen Elbers met ruime cijfers van SV TOP: 4-0. Het was vanaf het eerste fluitsignaal eenrichtingsverkeer, bij SV Deurne ontbraken enkele vaste krachten vanwege blessures. Uit een corner kwam SV TOP gelukkig op voorsprong en kort voor de thee viel de 2-0. In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks en liep SV TOP uit naar 4-0. Stefan van de Werf schoot nog wel op de paal en de lat maar ook een eretreffer was SV Deurne niet gegund.

Prinses Irene – Mierlo-Hout 1-2

Dankzij een knappe 1-2 overwinning op bezoek bij eersteklasser Prinses Irene heeft Mierlo-Hout zich weten te plaatsen voor de achtste finales van het bekertoernooi. De ploeg van Raymond Koenraadt begon goed op sportpark De Schellen en kwam via Jeroen Rooijakkers op voorsprong. Nog voor de thee was het wederom raak voor de Helmonders toen op aangeven van Rooijakkers Bob Uijem via de paal doel wist te treffen: 0-2. In de tweede helft werd een aanvallend Prinses Irene verwacht maar Mierlo-Hout bleef de controle houden. In de slotfase viel nog wel de aansluitingstreffer uit de scrimmage maar de overwinning van Mierlo-Hout kwam nimmer in gevaar.