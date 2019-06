Gemertenaar Joost Habraken klaar voor laatste finale van het seizoen: ‘Hier doe je het voor’

Habraken is een van de meest ervaren spelers in de selectie van Helmond Sport. De 30-jarige Gemertenaar genoot zijn opleiding bij PSV om de overstap te maken naar Helmond Sport. Daar debuteerde hij bijna 13 jaar geleden (18 augustus 2006) in het betaald voetbal, tegen Telstar. Een kleine 70 duels en vijf jaar later keerde Habraken terug naar Gemert. Daar maakte hij het kampioenschap in de hoofdklasse in 2012 mee en de promotie naar de topklasse. Zaterdagmiddag wil hij met Gemert eindelijk weer een stap hogerop zetten. De wedstrijd tegen Staphort zal drukbezocht worden. Iets waar Habraken van geniet. ,,Qua spanning en opbouw naar de wedstrijd toe is het absoluut niet te vergelijken met een gewoon hoofdklasseduel. In het verleden hebben we met Gemert veel van zulke duels gespeeld. De laatste jaren wat minder, maar dit zijn de potjes waar je het voor doet, dat maakt het mooi.”

Feyenoord

Gemert speelde dit seizoen natuurlijk al voor de KNVB-beker tegen Feyenoord, maar Habraken moest dat duel vanaf de zijlijn toekijken. Hij was nog herstellende van een afgescheurde kruisband in zijn rechterknie. Vanaf november was Habraken weer fit en direct een vaste waarde in het elftal. Als middenvelder blonk hij uit in het eerste halve finale-duel tegen SDO in Bussum. Afgelopen woensdag tegen Staphorst was het lastiger voor hem. ,,Voor de jongens op het middenveld was het een zware pot. In de tweede helft was het gat met de aanval te groot. Daardoor moesten we veel rondrennen, zonder echt aan de bal te komen, dat was niet ideaal. Ik ben er niet vies van om veel meters te maken, maar het liefst hebben we de bal natuurlijk zelf in de ploeg.”

Quote Ik ben er niet vies van om veel meters te maken, maar het liefst hebben we de bal natuurlijk zelf in de ploeg Joost Habraken

Gemert scoort altijd wel

Zaterdag zal Gemert nog eenmaal vol aan de bal moeten om promotie naar de derde divisie af te dwingen. Met een 2-1 zege op zak voor Gemert zal Staphorst moeten komen. De zwartwitten zullen dus ruimte gaan krijgen. En scoren is iets wat de ploeg eigenlijk altijd wel doet dit seizoen. Alleen thuis tegen UDI'19 (0-0) en in de beker tegen Groene Ster maakte Gemert dit seizoen geen doelpunt. Iets wat vertrouwen moet geven. ,,Ik verwacht een zelfde soort wedstrijd als woensdag", geeft Habraken aan. ,,Het gras schijnt daar niet al te best te zijn. Fysiek zijn ze sterk en met lange ballen op hun spits en dan de snelle jongens er omheen, daar werden ze gevaarlijk mee.”

Habraken verwacht in Staphorst veel steun van de Gemert-supporters. Zelf verzamelt de ploeg om 11.00 uur om tegen 11.30 uur de reis naar Staphorst te maken. ,,ik hoop dat het volle bak wordt ja. De Gemert-supporters kennende zullen ze in grote getale er naar toe gaan. Alleen zendt RTV Oost de wedstrijd live uit, dat kan ervoor zorgen dat mensen toch niet de lange reis maken. Ik hoorde al dat jongens de wedstrijd in Gemert in de kroeg gaan kijken op groot scherm.”