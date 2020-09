Gemertse coach Hapse Boys moet nog voor competitiestart stoppen wegens gezondheidsredenen

Uitslag 80 procent corona­tests UNA bekend: nog geen nieuwe besmettin­gen na geannuleer­de wedstrijd tegen PSV

3 augustus Het sloeg afgelopen vrijdag in als een bom. De bus van derdedivisionist UNA draaide rond 17.45 uur via de Achtseweg-Zuid trainingscomplex PSV Campus De Herdgang op voor het eerste oefenduel tegen PSV. Tot een van de spelers van de Zeelsternaren in de bus een telefoontje kreeg dat zijn coronatest van een dag eerder positief was uitgevallen.