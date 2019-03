Gestel klopt RPC ruim, vierde zege op rij voor FC Eindhoven

Gestel – RPC 5-1. Gestel heeft een verdiende overwinning behaald, al kwam het al snel op achterstand. Rik Strijbosch van RPC was de verdediging van Gestel te snel af en scoorde beheerst. In de 20e minuut trok Gestel de stand gelijk, dankzij Tarik Ouzalah, die een misverstand in de verdediging van RPC afstrafte. Nog voor de rust kwam Gestel op voorsprong door een benutte strafschop van Ibrahim Danisik. De keeper van RPC maakte op een overtreding op een doorgebroken speler, waardoor hij rood kreeg en de bal op de stip ging. In de tweede helft was Gestel heer en meester. Door twee goals van Tarik Ouzalah en een doelpunt van Patrick Kraker werd de eindstand 5-1.

EFC – Wilhelmina’08 3-0. EFC domineerde vanaf de eerste minuut en boekte een verdiende overwinning. De eindstand was al bij rust bereikt. Jeroen Hakkens zorgde na drie minuten met een geweldige lob voor 1-0. Na een pass van Hakkens zorgde Max van Limpt in de negentiende minuut voor 2-0 en tien minuten later was Hakkens zelf weer trefzeker: 3-0.

Rood-Wit V – Hilvaria 3-6. Jan van Hout maakte al in de derde minuut de 1-0 uit een strafschop. Daarna kwamen de bezoekers op 1-1, voordat Mark van Doorn Rood-Wit V weer op voorsprong zette. Weer kwam Hilvaria op gelijke hoogte, maar nog voor rust bracht Van Hout Rood-Wit V weer de voorsprong. In de tweede helft was de thuisploeg geen partij meer voor Hilvaria, dat vier keer scoorde en met 3-6 won.

Bladella – RKVVO 0-0. Geen van beide ploegen maakte aanspraak op de overwinning. In de eerste helft was er welgeteld één echte kans, voor Bladella. In de tweede helft kregen de twee ploegen enkele kansjes, maar een doelpunt was teveel gevraagd. Het gelijke spel was een terechte afspiegeling van het vertoonde spel.

Beerse Boys – Someren 1-3. Dankzij twee treffers in de slotfase heeft Someren na twee nederlagen weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van Dominik Vergoossen begon slecht aan de wedstrijd en keek na zes minuten tegen een achterstand aan toen Daan Mulders met een afstandschot doel trof. De wedstrijd ging daarna gelijk op en beide teams kregen mogelijkheden maar konden niet scoren. In de tweede helft nam Someren het initiatief in handen maar verzuimde het lange tijd om te scoren. Met nog een kwartier op de klok viel de terechte gelijkmaker toen Salim Zeroual scoorde. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen maar in de absolute slotfase trok Someren de overwinning naar zich toe: A-junior Max Sonnemans scoorde de verlossende 1-2 en amper zestig tellen later bepaalde Zeroual met zijn tweede treffer de eindstand op 1-3.

Braakhuizen – Marvilde 1-0. Braakhuizen heeft in eigen huis Marvilde op de knieën gekregen. De bezoekers hadden veel balbezit in het eerste half uur, maar het was de thuisploeg die tegen de verhoudingen in op voorsprong kwam door een goal van aanvoerder Mike de Meij. In het tweede bedrijf kreeg Marvilde kansen op de gelijkmaker, maar Braakhuizen wist de nul te houden.