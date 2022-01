Gestopte Verhoeven overweegt snelle rentree in België: ‘Komende week verwacht ik een besluit te nemen’

Joey, je traint mee bij KFC Witgoor Sport. Hoe groot is de kans dat je daar definitief aansluit?

,,Dat is nog even afwachten. Komende week verwacht ik een definitief besluit te nemen. Ik kreeg een bericht van de club dat ze geïnteresseerd zijn en heb daar al een paar keer meegetraind, maar het is nog niet zeker dat het doorgaat. Twee teamgenoten ken ik al, met Joep Hakkens en Arne Bens heb ik al bij PSV samengespeeld. Het is alleen best een stukje rijden en ik heb zelf geen rijbewijs, dus een van mijn ouders moet altijd mee. En het is de vraag of ik het voetballen kan combineren met werk. Ik werk in de bouw en wil als monteur luchttechniek voor mezelf gaan beginnen. Na de training ben ik tussen tien uur en half elf thuis en ik moet er om vijf uur ‘s morgens weer uit, dus dat is misschien wel lastig.”