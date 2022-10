Gideon Pieschel hoopt Oktoberfest bij Marvilde in lederhose te vieren met drie punten

VELDHOVEN - Na vier jaar bij Geldrop keerde Gideon Pieschel terug bij het gepromoveerde Marvilde. Dichter bij de club wonen en tegen ploegen uit de buurt voetballen, was het idee. Dat laatste is niet helemaal gelukt.

Het was een bijzondere wedstrijd voor Gideon Pieschel (28), drie weken geleden. Nadat de aanvaller deze zomer Geldrop verruilde voor Marvilde, keerde hij dit seizoen al vroeg terug op het Geldropse sportpark De Kievit. Een gelijkspel (2-2), hij scoorde. ,,Dat was een bijzondere wedstrijd. Ik heb een zwak voor Geldrop gekregen, ik ben afgelopen week nog met de oude garde uit eten gegaan.” Pieschel vertrok na vier jaar bij de club en voetbalt nu weer in Veldhoven, nadat hij eerder ook het shirt van dorpsgenoot Rood-Wit V droeg. ,,Ik heb een fantastische tijd gehad bij Geldrop, maar dit was een goede keuze. En het is ook nog dichter bij huis.”

Carpoolde Pieschel eerder nog met teamgenoot Ron Jansen naar Geldrop (,,Daar moet je door het hele dorp en centrum rijden, dus dan doe je er stiekem wel 25 minuten over”), nu is hij binnen vijf minuten bij de club. Net als vroeger kan hij weer ,,lekker op de fiets” naar Marvilde, de club waar hij als kind begon. Hoewel? ,,Ik zou eigenlijk vaak met de fiets gaan, maar ik ben nog maar twee keer gaan fietsen”, bekent Pieschel. ,,Maar ik heb nu een huis gekocht, dat ligt nóg dichter bij Marvilde. Als dat af is, ben ik er nog sneller en ga ik met de fiets”, belooft hij.

Randstad

Bij zijn terugkeer gaf de Veldhovense aanvaller aan dat hij zich verheugde op een meer Brabantse competitie, na jarenlang met Geldrop vooral tegen Limburgse clubs te hebben gespeeld. ,,Doe mij maar clubs uit de buurt.” Tegenstanders uit Limburg zijn er dit seizoen niet, maar met TAC’90 en FC Boshuizen in de competitie zullen de Veldhovenaren wel naar de randstad moeten. Ook voor de uitwedstrijden tegen Kruisland (bij Roosendaal) en DOSKO (Bergen op Zoom) zijn ze langer onderweg dan naar het zuiden. Niet echt wat Pieschel had gehoopt, dus? Hij moet lachen. ,,Dat is maar een paar keer. Ik ben heel tevreden met de competitie.”

Niettemin had de aanvaller, die een jaar in de jeugdopleiding van Willem II speelde, meer verwacht van de huidige eerste klasse. ,,Kruisland is de enige ploeg waar wij het echt moeilijk tegen hebben gehad. Dat is een goed team.” Marvilde bezet nu de achtste plek, met vijf punten uit vier wedstrijden. ,,Het heeft niet meegezeten, maar geluk moet je ook afdwingen. Ik denk dat in deze competitie de meeste ploegen van elkaar kunnen winnen.” Wie naar de ranglijst kijkt, ziet dat de teams inderdaad gewaagd zijn aan elkaar. Slechts twee punten scheiden nummer drie Kruisland en nummer tien Sarto van elkaar. ,,Het zit allemaal erg dicht bij elkaar.”

Zware dobber

Zondag komt Best Vooruit op bezoek. De koploper is als enige nog ongeslagen, terwijl Marvilde twee weken geleden voor het eerst won (2-0 tegen TAC’90). Dat het moeilijk gaat worden beaamt Pieschel, maar hij heeft vertrouwen in een goed resultaat. ,,Het is er nog niet helemaal uitgekomen, maar het niveau op de trainingen is goed. Dan komen de punten vanzelf. Maar we zullen er een zware dobber aan hebben. Ik denk zeker dat we kans maken, maar Best Vooruit staat natuurlijk niet voor niks bovenaan.”

Zondag viert Marvilde het Oktoberfest op sportpark Jongelingsveld. ,,Winnen van Best Vooruit zal Oktoberfest beter maken”, vertelt Pieschel lachend. ,,Het grappige is: ik lust zelf geen bier”, geeft hij toe. ,,En ik zie dat ik nog een lederhose moet aanschaffen, want die heb ik nog niet. Tijdens Oktoberfest ga ik trouwens wél met de fiets.”