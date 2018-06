Gideon Pieschel ruilt Rood-Wit V in voor Geldrop

Bij Geldrop komt Pieschel trainer Pierre van den Eeden weer tegen, met wie hij eerder in het seizoen 2012-2013 bij RKSV Nuenen werkte. Pieschel: "Ik ben hartstikke blij en trots met mijn transfer naar Geldrop. Het was een lastige keuze om Rood-Wit V te verlaten, omdat er veel vrienden van mij spelen en ik er altijd met veel plezier heb gevoetbald. Maar ik ben iemand met ambities en ik had het gevoel dat ik er klaar voor was om op een hoger niveau te spelen. Er waren meerdere clubs, maar bij Geldrop had ik het beste gevoel, vandaar mijn keuze. Ik kijk er naar uit om bij Geldrop te voetballen met mijn maat Len van Gestel. Ik heb er zin in."