Gijs Wuijts direct goud waard voor EFC, puntendelingen Deurne en ZSV

Someren - EHC 1-2.

De terugkeer van Someren in de eerste klasse verliep anders dan gehoopt voor de blauw-witten. In de tiende minuut verschalkte Wesley van den Boomen zijn eigen doelman, 0-1. Mike Verdonschot stichtte in de eerste helft het meeste gevaar voor de thuisploeg maar tot aan de thee werd er niet meer gescoord. In het tweede bedrijf was Someren sterker en reeg het de mogelijkheden aaneen. Het was was tot een kwartier voor tijd alvorens Van den Boomen zijn ploeg op gelijke hoogte kopte, 1-1. Een fout van Nick de Louw zorgde pal voor tijd voor de 1-2 eindstand.

EFC - Schaesberg 3-1.

Na een slordige openingsfase nam EFC na iets meer dan een half uur spelen het initiatief stevig in handen. Dit resulteerde in een prachtige openingstreffer van Gijs Wuijts die na een aanval over meerdere schijven doeltreffend uithaalde, 1-0. Direct na de thee kreeg Max van Limpt een grote mogelijkheid om de voorsprong te vergroten maar hij zag de doelman knap redding brengen. De tweede treffer viel alsnog en wederom was Wuijts de gevierde man, 2-0. Vijf minuten voor het eindsignaal schoot Niels Krekels de wedstrijd op slot, 3-0. De eretreffer van Schaesberg was er eentje voor de statistieken.

Chevremont - Deurne 2-2.

Het initiatief lag in de eerste helft bij de bezoekers maar in het diepe zuiden waren de kansen schaars. Pal voor de thee viel uit het niets de openingstreffer voor Chevremont, 1-0. Deurne toonde in de tweede helft veerkracht en kwam via aanvoerder Thijs Matheij op gelijke hoogte. Niet veel later kopte Yuri Veeneman de bezoekers zelfs op voorsprong. Lang kon Deurne echter niet genieten van de voorsprong; amper zestig tellen later werd de eindstand bepaald op 2-2.

ZSV - De Ster 1-1.

Doelman Leon Thijs van ZSV blonk in de eerste helft uit, met enkele uitstekende reddingen hield hij, met name in de openingsfase zijn doel schoon. In de rust greep trainer Johan Vullings in en bracht hij routinier Maarten Kuunders binnen de lijnen. Dit wierp direct zijn vruchten af, ZSV speelde beter en kwam via Remco van den Akker, 1-0. Kuunders kreeg daarna twee mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen maar hij had pech in de afronding. De Ster drong in de slotfase aan en dit resulteerde in de, terechte gelijkmaker pal voor tijd.