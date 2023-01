Goalgetter Ivo Moerenhout terug bij Heeze na Belgisch avontuur bij Achel

Sporting Grote Heide neemt door financiële problemen afscheid van Eindhoven­se spits Nawid Sadat

De Eindhovense spits Nawid Sadat (30) blijkt op 18 december zijn laatste competitiewedstrijd te hebben gespeeld voor Sporting Grote Heide Neerpelt in de Belgische derde provinciale. ,,Mijn contract bij Grote Heide is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club”, vertelt Sadat. ,,Heel erg jammer, ik had het naar mijn zin daar. Ik heb nog geen idee wat ik nu ga doen, moet het nog even laten bezinken.”

30 december