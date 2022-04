Goalgetter Mike Hovestadt zwaait af bij PSV AV

Hovestadt beleefde in het seizoen 2006-2007 als jeugdspeler zijn vuurdoop in het eerste elftal van Unitas’59. In het seizoen 2008-2009 was hij ploegtopscorer bij de Woenselse formatie in de tweede klasse met veertien doelpunten. In 2010 maakte hij de overstap naar PSV AV en was daar in zijn eerste jaar meteen goed voor twintig goals. PSV AV werd toen kampioen en promoveerde naar de eerste klasse. Ook op dat niveau trof Hovestadt zestien keer doel, desondanks zakte PSV AV meteen weer terug naar de tweede klasse.