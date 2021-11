Goalgetter Remy Verhoeven met Maarheeze uit op revanche in derby: ‘Fijn om zo iets terug doen voor de club’

In het seizoen 2018-2019 was Verhoeven al eens ploegtopscorer bij Maarheeze. Hij scoorde dat jaar negen keer, een prestatie die hij nu na zes competitieduels al heeft geëvenaard. ,,Het gaat lekker”, zegt Verhoeven. ,,Ik speelde de voorgaande jaren op de nummer 10-positie. Die plek is overgenomen door de teruggekeerde Jordy van Zon, hij is de motor van het elftal. Daarom richtte ik me volledig op de spitspositie en dat pakte heel goed uit. Ik word vaak perfect aangespeeld, het is vooral zaak om op de goede plaats te staan om vervolgens tot scoren te kunnen komen.”