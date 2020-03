Gommans ook komend seizoen op de bank bij UNA

amateurvoetbal Overzicht | Den Dekker leidt Gemert naar zege, UNA wint in extremis op bezoek bij ADO’20

8 maart Gemert doet het goed in de derde divisie en liet dat op het eigen sportpark tegen HSC´21 wederom zien. De ploeg won mede dankzij twee doelpunten van Willem den Dekker met 4-1. Teun Willems is de matchwinner bij UNA. Hij scoorde in de 88ste minuut de 1-2 op bezoek bij ADO´20.