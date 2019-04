Goossens volgt Olympia Boys-ploeggenoot Van Bussel naar RKPVV

TRANSFER UNA-verdediger Willem Tieben vertrekt naar UDI’19

1 april Lang heeft Willem Tieben moeten nadenken of hij wel bij UNA wilde vertrekken. Net als Twan Demin is de twee meter lange verdediger een kind van de club. Met in het achterhoofd dat de speeltijd in de hoofdmacht volgend seizoen waarschijnlijk miniem zou zijn, besloot Tieben de knoop door te hakken en de overstap naar hoofdklasser UDI’19 te maken.