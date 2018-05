Goudhaantje Rodrigues schiet Gemert in verlenging naar bekerwinst

BEKERFINALE Gemert wint beker na verlenging

17:44 Wittenhorst - Gemert 2-3 (na verlenging). Gemert won met grote moeite van eersteklasser Wittenhorst. Op een volgepakt Sportpark de Kranenmortel in Deurne werd na verlenging met 2-3 gewonnen. In de eerste helft kwam Gemert op voorsprong via Thijs Fonken. Niet lang na de rust leek Gemert het duel te beslissen toen Fonken opnieuw trefzeker was. Twee goals in twee minuten kantelde de wedstrijd volledig. Wittenhorst maakte in de verlenging de meeste aanspraak op de overwinning maar in de verlenging stiftte Ruben Rodrigues Gemert naar de bekerwinst.