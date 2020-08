Gretige Lammers pakt zijn kans bij Gemert: ‘Op dit niveau moet je een basisplaats echt verdienen’

In april van dit jaar stond Gregory Lammers voor een lastige keuze, de middenvelder was benaderd door het ambitieuze Mierlo-Hout. Blijven bij Deurne of terugkeren naar een club in zijn woonplaats? Zoals het eeuwenoude gezegde luidt: Als er twee honden vechten om een been, gaat een derde er mee heen. Dat bleek ook in het geval van Lammers. ,,Op de dag dat ik zou kiezen tussen Deurne en Mierlo-Hout, werd ik gebeld door Gemert. Ik ben de dag erna meteen op gesprek gegaan”, zegt Lammers. De keuze was snel gemaakt. ,,Ik wil altijd op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Als je dan de kans krijgt, moet je hem ook pakken. Er is geen garantie dat Gemert volgend jaar weer komt.”