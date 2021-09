Grote talenten van weleer eindelijk samen in het vaandelteam van NWC: ‘Mijn relatie ging over, ik verveelde me op de zondagmiddag’

TRANSFER Patrick Kraker van Gestel kiest weer voor Belgisch avontuur en gaat op doelpunten jagen bij KVV Rauw

6 juli Aanvaller Patrick Kraker van derdeklasser Gestel gaat voor de tweede keer in zijn voetbalcarrière zijn geluk beproeven in België. Na een eerder avontuur bij Wezel Sport is de 25-jarige Eindhovenaar komend seizoen actief bij het in de derde provinciale uitkomende KVV Rauw Sport Mol.