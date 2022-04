Grote verrassing Hoogeloon wil grote buur Bladella opnieuw vloeren

EERSTE KLASSE C Jason van Klinken helpt FC Eindhoven AV in slotfase aan zege; geen vrolijk Pasen voor Best Vooruit, EFC en Brabantia

Het was geen vrolijke tweede paasdag voor de Zuidoost-Brabantse teams in 1C. Best Vooruit, EFC en Brabantia gingen alledrie onderuit. FC Eindhoven AV won wel. Erp werd door een doelpunt van Jason van Klinken in de slotfase met 2-1 verslagen.

18 april