Guldemond verlengt contract bij Pusphaira met een jaar

De trainer is al vele jaren werkzaam binnen de studentenclub en werd in 2019 aangesteld als hoofdtrainer. De club is nog altijd zeer tevreden over de samenwerking met Guldemond en is erg blij dat hij komend seizoen opnieuw langs het veld staat. ,,Zijn vele jaren trainerservaring in combinatie met zijn enthousiasme en jonge leeftijd maken dat Daan erg goed bij onze studentenvereniging past”, aldus Edwin van Houte, voorzitter van de club.