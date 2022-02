Gymleraar Willem den Dekker kan na zijn goals tegen de profs niet normaal door school lopen

EERSTE KLASSE D Deurne verliest uitduel en koppositie; Venray nieuwe lijstaan­voer­der na riante zege bij Geldrop; Heeze zet goede reeks voort

Deurne is de koppositie in de eerste klasse D kwijt. De ploeg van trainer Frank Teeuwen verloor donderdagavond met 3-0 bij Susteren, de tweede competitienederlaag voor Deurne. Venray profiteerde, na een 2-6 overwinning bij Geldrop is die ploeg de nieuwe lijstaanvoerder. Heeze won wel, met 1-2 bij Veritas.

17 februari