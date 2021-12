Gymleraar Willem den Dekker laat zich met Gemert zien aan Nederland

Gemert verbaast vriend en vijand en gaat strijdend ten onder tegen ADO Den Haag

Willem den Dekker was de grote man bij de zwart-witten en schoot Gemert tot twee keer toe op voorsprong, maar in het Haags kwartiertje was het uitgerekend Hagenees Thomas Verheydt die het oordeel velde met twee treffers: 4-2.

14 december