Hakim Arrabbany wordt trainer bij RKVV Tongelre

Jeroen Hakkens en Anwar Janssen sluiten aan bij EFC

16 juni Routinier Jeroen Hakkens (37) komt volgend seizoen voor tweedeklasser EFC uit. De Eerselnaar speelde dit seizoen in de zaal bij FC Eindhoven en op het veld in het vierde van Dosko'32. In het verleden voetbalde de aanvallende middenvelder jarenlang in België en in de jeugd van FC Eindhoven en het eerste elftal van Dosko'32.