Halve finale in de beker kroon op het werk voor voetbaltweeling van Heeze

,,Hartstikke mooi”, vindt Ivo Moerenhout de halve finaleplaats van zijn Heeze. ,,Het wordt een moeilijke wedstrijd. Gelukkig is het ticket voor de KNVB-beker voor volgend seizoen al binnen, daar worden we een beetje mee geplaagd.” Want na dit jaar vertrekt de tweeling naar Achel. Eerst wacht zaterdaghoofdklasser Achilles Veen. Gijs: ,,Ik ga ervan uit dat dat een goede ploeg is. Vanwege de verlichting spelen we dinsdag op een ander veld, daar moeten we voordeel uit halen.” Ivo: ,,We zijn in de competitie nu veilig, dus daar zijn geen zorgen meer over. Nu is het zaak om fel en fit die wedstrijd in te gaan. Gijs en ik hebben al een aantal oefenpotten met het Onder-23 team overgeslagen.”