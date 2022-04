Handel pakt punt bij koploper Boekel Sport

VIERDE KLASSE E ZUID I Koploper Bergeijk verpulvert HMVV met elf (!) treffers

Bergeijk had er zin tegen HMVV en stuurde de bezoekers met elf tegentreffers terug naar huis. Het was niet eens de eerste keer dat de koploper meer dan tien treffers scoorde in een wedstrijd dit seizoen. Eerder was SDO’39 aan de beurt.

25 april