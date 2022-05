Handel speelt in extremis gelijk; De Braak verliest van SV United

Derde klasse C

Sportclub Irene - Liessel 4-0.

Het is Liessel niet gelukt om drie punten te pakken in de strijd om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Nummer drie Sportclub Irene was een maatje te groot voor de Liesselnaren. Het werd 4-0 in Tegelen. Over tien dagen krijgt de ploeg van trainer Daniël Voigt tegen nummer zes IVO een nieuwe kans om een overwinning bij te schrijven in de degradatiestrijd.

Derde klasse D

Handel - EGS’20 1-1.

,,Vooraf hadden we getekend voor een punt, omdat we een flink aantal spelers missen. Maar we krijgen hem in de laatste minuut tegen dat is heel zuur. Uiteindelijk overheerst wel het goede gevoel”, aldus Handel-trainer Sander Janssen. Na twintig minuten kwam Handel op voorsprong. Een vrije trap van Thijs Fonken viel bij de tweede paal binnen. Na rust had EGS’20 het betere van het spel, maar kansen kregen de bezoekers niet echt. Tot in de laatste minuut. Een klutsbal viel stil in de zestien en werd binnen geschoten: 1-1.

SV United - De Braak 5-2.

Al na twee minuten keek De Braak tegen een achterstand aan. Een verkeerde balaanname in de Helmondse verdediging werd meteen afgestraft door SV United. Niet veel later werd het 2-0 uit een hoekschop. Voor de rust moest De Braak noodgedwongen de doelman De Vooght wisselen, Alexander Maatje verving hem. Vlak voor rust schoot Tim Smits De Braak vanaf de stip terug in de wedstrijd: 2-1. In de tweede helft werd het al snel 3-1, maar was het weer Smits die De Braak in de race hield. Het mocht niet baten, want SV United liep nog uit naar 5-2.