Handhaving is het doel voor Marcel Kox en RKSV Heeze

Toen Marcel Kox (27) bij Heeze debuteerde, een jaar of tien terug, ging het er anders aan toe. Het ging om de gezelligheid. Pilsjes drinken, slap gezever. Het voetbal? Ach, dat was voor de leuk. Inmiddels gaat het juist meer om het voetbal. De ploeg professionaliseerde. Klom op. ,,Het niveau is echt omhoog gegaan. Tegenstanders ervaren ons als een moeilijk team om tegen te spelen. We zijn een echte omschakelploeg, daar hebben we altijd veel punten mee gepakt.”