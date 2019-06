Heeze grijpt na penalty’s naast districtsbeker

Heeze toonde direct veerkracht, zette Sliedrecht op eigen helft onder druk en kwam snel terug in de wedstrijd. Ook de defensie van Sliedrecht ging mede door de wind in de fout en Ivo Moerenhout profiteerde met een bekeken stiftje, 2-1. Heeze pakte daarop door en kwam in de 38ste minuut op gelijke hoogte. Na een rush vond de ongrijpbare Ivo Moerenhout wederom de lange hoek, 2-2.

In de tweede helft had Heeze weinig meer in te brengen en was het aanvallend onmachtig. In de slotfase en zeker in de verlenging hield doelman Vincent Jansen zijn ploeg op de been met talloze goede reddingen.