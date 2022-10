Heeze is een goede leerschool voor Geldroppenaar Niek van Bree: ‘De sfeer tussen Geldrop en Heeze is een stuk feller’

ZATERDAGVOETBAL De Braak krijgt vierde nederlaag op rij te slikken; Rood-Wit V laat in slotfase zege schieten

Het zaterdagteam van SV De Braak heeft de vierde opeenvolgende nederlaag moeten incasseren. De ploeg ging thuis met 1-3 onderuit tegen VVA Achterberg. De Braak staat nu tiende in de derde klasse A. Rood-Wit V kwam tot de derde remise van dit seizoen, nadat tegenstander Well in de slotfase nog langszij kwam (1-1).

29 oktober