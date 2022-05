Heeze klimt na vijfde zege op rij naar plek drie; gevoelig verlies voor Geldrop; ZSV speelt zich veilig

Deurne - Heeze 0-1. Zoals verwacht begon Deurne veelbelovender aan de wedstrijd. Het optische veldoverwicht leverde echter niet veel op. Langzaam keerde het spelbeeld zich ten voordele van de bezoekers. Toch was het vrij onverwachts, dat ze in de 42e minuut op voorsprong kwamen. Een voorzet kon door de Deurnese verdediging niet goed worden weggewerkt en na wat over en weer getik was Gijs Moerenhout het meest alert en kon de bal binnenschuiven: 0-1. Na de rust ontspon zich het bij Heeze vertrouwde spelletje. Degelijk verdedigen en geen kansen weggeven en ondertussen loeren op de counter. En dat had vlak voor tijd nog bijna succes. Tom Derkx werd de diepte ingestuurd en hij ging alleen op de doelman af. Zijn schot belandde echter buiten bereik van de doelman op de paal. Uiteindelijk kon de minieme voorsprong behouden worden en gingen de drie punten mee naar Heeze.

Wilhelmina’08 - ZSV 1-4. ZSV kwam na 25 minuten spelen op voorsprong. Na een pass van Maarten Kuunders trof Stan van Helmond doel, 0-1. ZSV-doelman Leon Thijs voorkwam in de 37ste minuut met een knappe save de gelijkmaker. Davy Althuizen miste kort voor rust nog een grote kans op de 0-2. In de 59ste minuut viel alsnog de tweede treffer voor de bezoekers. Dirk Verlijsdonk legde de bal af op Ward Veldpaus, die met een diagonaal schot trefzeker was, 0-2. Uit een fraaie vrije trap kwam de thuisploeg in de 73ste minuut terug tot 1-2. In de slotfase was Koen Kuunders dicht bij de 1-3, zijn inzet belandde op de paal. In de blessuretijd maakte Stan van Helmond er alsnog 1-3 van en een minuut later werd het zelfs nog 1-4 door toedoen van Thijs Meulendijks.

Geldrop - Chevremont 2-5. Na een 1-2 ruststand ging Geldrop met 2-5 onderuit. Geldrop-aanvoerder Joep van Vroenhoven: ,,Na de goede reeks van de afgelopen tijd ontbrak het ons niet aan zelfvertrouwen, maar kennelijk dachten we te makkelijk over deze wedstrijd. We hadden een collectieve offday en leden veel balverlies.” Geldrop kreeg de nodige kansen, maar ging daar niet zorgvuldig mee om. Nadat Chevremont op 0-1 was gekomen, kregen de bezoekers een penalty. Die werd gestopt door doelman Len van Gestel, maar de arbiter liet de pingel overnemen en in de herkansing was het wel raak, 0-2. Kort voor rust maakte Lars de Haas de aansluitingstreffer, maar na de pauze counterde Chevremont naar 1-3 en 1-4. Tien minuten voor tijd maakte De Haas zijn tweede van de middag (2-4), maar het slotakkoord was voor Chrevemont met opnieuw een goed uitgespeelde counter: 2-5. Van Vroenhoven: ,,We hebben het nog steeds in eigen hand of tweede eindigen en de derde periodetitel winnen, maar dan zullen we in de twee resterende wedstrijden tegen ZSV en SSS’18 wel weer scherp moeten zijn. Het zou zonde zijn als we onze goede tweede seizoenshelft niet bekronen met een prijs.”