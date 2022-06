Heeze mag na periodewinst voor promotie naar hoofdklasse spelen; Geldrop valt net buiten de boot

EERSTE KLASSE DHeeze heeft door een 3-0 zege op Wilhelmina’08 de derde periodetitel veroverd in 1D en gaat dardoor voor het eerst in de clubhistorie in de nacompetitie meedoen om promotie naar de hoofdklasse. Omdat zowel Heeze als Wittenhorst won, valt Geldrop ondanks een 1-4 zege bij SSS'18 net buiten de boot voor de play-offs.

Heeze - Wilhelmina’08 3-0. Een historisch moment voor Heeze. Door de overwinning op hekkensluiter Wilhelmina’08 is voor het eerst in de historie nacompetitie voor de hoofdklasse behaald. Voorafgaand waren er zelfs sfeeracties met rook in de rood/groene clubkleuren en was er vuurwerk. Voetballend vuurwerk kwam van de voeten van Jorg van Galen, die met drie mooie goals de Heezenaren in verroering bracht. Ook was er nog een erehaag voor de afzwaaiende clubman Tom Krieckaert die, onder luid applaus, vroegtijdig geblesseerd afhaakte. Wilhelmina’08 kwam totaal niet in het stuk voor en kon alleen toekijken hoe Heeze een gigantisch feestje bouwde.

SSS’18 - Geldrop 1-4. Ondanks een 1-4 overwinning heeft Geldrop net naast een ticket voor de nacompetitie gegrepen. Op bezoek bij SSS’18 had Geldrop het niet in eigen hand, maar het begon fel aan de wedstrijd. Via Stijn Lanen en Wessel van Moorsel (strafschop) werd het overwicht omgezet in een 0-2 voorsprong. Direct na rust maakte Van Moorsel zijn tweede van de middag, waarna Lars de Haas zijn ploeg op 0-4 zette. Tien minuten voor tijd maakte de thuisploeg nog een eretreffer, 1-4.

ZSV - Wittenhorst 2-3. Na zes minuten spelen stond het al 0-2. In de vijfde minuut werd het 0-1 toen Wittenhorst scoorde uit een indirecte vrije trap en een minuut later verdubbelden de bezoekers hun voorsprong. Stan van Helmond was in de vijftiende minuut dicht bij de aansluitingstreffer, maar in de 22ste minuut liep Wittenhorst uit naar 0-3. ZSV’er Maarten Kuunder werd vijf minuten later gevloerd en benutte zelf de toegekende strafschop, 1-3. In de 42ste minuut ging Stan van Helmond er op volle snelheid vandoor en hij maakte er 2-3 van. Met een omhaal zorgde Maarten Kuunders in de 57ste minuut bijna voor de gelijkmaker, de doelman van Wittenhorst kon ternauwernood redding brengen. Even later moest de thuisploeg verder met tien man, Rick Leenders moest na twee keer geel inrukken. In de slotfase kreeg de afzwaaiende ZSV’er Maarten Kuunders nog een pubiekswissel.

Chevremont - Deurne 5-2. Al in de eerste minuut kwam Deurne op achterstand, 1-0. In de vijftiende minuut maakte de thuisploeg de 2-0 en na een half uur spelen viel de 3-0. Dennis Groen deed in de 33ste minuut wat terug namens Deurne, 3-1. Een kwartier voor tijd maakte Thijs Matheij de aansluitingstreffer, 3-2. Maar Chevremont liep vervolgens uit naar 5-2 door treffers in de 77ste en 85ste minuut.