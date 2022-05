Heeze vloert hoogvlieger Chevremont; Geldrop knokt zich na zwakke eerste punt naar gelijkspel

Heeze - Chevremont 2-1. Gijs Moerenhout opende in de slotfase van de eerste helft de score voor Heeze, 1-0. Tom Derkx verdubbelde in de tweede helft de voorsprong voor de gastheren, 2-0. In de 65ste minuut viel de aansluitingstreffer, 2-1.

Susteren - Geldrop 2-2. De beginfase was voor Geldrop. zo belandde een kopbal van Wessel van Moorsel op de lat. Maar vervolgens counterde Susteren naar 1-0 en was Geldrop tot de pauze nergens meer. De thuisploeg profiteerde en verdubbelde de voorsprong, 2-0. Na wat omzettingen in de rust kwamen de bezoekers in de tweede helft een stuk beter voor de dag. In de 55ste minuut maakte Wessel van Moorsel uit een strafschop de aansluitingstreffer en tien minuten later bracht Tom Sas Geldrop langszij, 2-2. Lars de Haas en Stijn Lanen kregen vervolgens kansen om Geldrop aan de leiding te brengen. In de slotfase voorkwam Geldrop-goalie Len van Gestel met een fraaie save dat Susteren nog met de winst aan de haal ging.