Helmondia en MULO: grenzen vervagen

column Elke club heeft ze, de supervrij­wil­li­gers: koester die Gerrie’s, Marthy’s en Pierres

16 september We stonden met een man of vijftien te wachten vorige week. Het hek was dicht en de grote vraag was: wie heeft een sleutel? Mijn zoontje opperde vervolgens om onder het hek door te klimmen, maar het gat wat hij gevonden had, daar paste mijn ‘na-de-vakantie-lichaam’ bij lange na niet doorheen. En dus was het wachten totdat iemand de poort van sportpark ’t Heereind in Beek en Donk open kwam doen.