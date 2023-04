Helmondse keeper Youri van Tilburg verbindt zich aan Mierlo-Hout: ‘Na acht jaar Braakhuizen toe aan nieuwe uitdaging’

Van Tilburg kwam in de jeugd voor HVV Helmond uit en maakte daar in het seizoen 2014-2015 op 15-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, dat destijds in de derde klasse speelde. Het jaar erop verkaste hij naar Braakhuizen en ontpopte zich daar meteen tot eerste keus in het doel. Zijn debuutseizoen bij de Geldropse club mondde uit in degradatie uit de tweede klasse, maar in 2018 keerde hij met Braakhuizen via de nacompetitie terug op dat niveau.