Helmondse koplopers verliezen; Handel komt op achterstand zonder zelf de bal te raken

Den Dungen – Handel 2-0.

Handel heeft op bezoek bij Den Dungen vanaf het begin achter de feiten aangelopen. “We hadden de bal nog niet aangeraakt of hij lag er al in”, aldus Handel-trainer Tom Jacobs. In de dertiende minuut keek zijn ploeg al tegen een 2-0 achterstand aan. “Het was niet goed genoeg. In de tweede helft zag ik meer strijd, maar ook het beetje geluk om kleine kansen af te maken ontbrak.”

RKPVV – Boekel Sport 0-2.

In de topper tegen Boekel Sport heeft RKPVV een gevoelige nederlaag geleden. Boekel Sport was met 0-2 te sterk voor de Helmonders. De doelpunten kwamen op naam van Tim Schuijers en Jelle Bouwmans.

Helmondia –Avanti’31 1-3.

Helmondia bracht niet wat de ploeg moest brengen volgens trainer Juan Bonilla. Ook al begon zijn ploeg redelijk aan de wedstrijd. “We hadden ze in de openingsfase pijn kunnen doen, maar dat gebeurde niet. Telkens was de pass of het afmaken niet goed.” In de 30ste minuut kregen de Helmonders een penalty tegen en kwam de ploeg op een 0-1 achterstand. Zeven minuten later trok Thomas Hendriks de stand weer gelijk met een afstandsschot. Na rust was de ploeg van Bonilla erg slordig en counterde Avanti’31 erop los. Dat resulteerde in de 70ste en de 85ste minuut in de 1-2 en 1-3. “Het was ver beneden de maat wat ik heb gezien van mijn ploeg. Ik hoop dat ze er volgende week wel staan”, aldus een teleurgestelde Bonilla.