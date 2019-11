Het gedegradeerde Dommelen heeft de wind weer mee

Na een seizoen vol tegenslag heeft het gedegradeerde Dommelen de wind weer mee. De ploeg is na zes duels met de volle buit koploper en nog zonder tegengoals. ,,Elke gewonnen wedstrijd dat we de nul houden is voor de defensie een extra feestje", vertelt aanvoerder Mark Burgmans (26), die in het hart van de verdediging speelt. ,,We geven weinig weg en hebben met Dennis Soeteman ook nog een goede en ervaren keeper. In tegenstelling tot vorig seizoen zit het nu mee."