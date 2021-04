Het laatste filmpje van Gemert-speler Falkenstein is in de maak: ‘Deze is voor mezelf, voor altijd’

TRANSFER Gemert haalt met Jorzolino Falken­stein oude bekende terug: ‘Heb nog een flink aantal maanden om weer ‘in shape’ te komen’

16 maart De Technische Commissie van derdedivisionist Gemert is druk bezig om de selectie voor het seizoen 2021-2022 gestalte te geven. Vandaag maakte het bekend dat Jorzolino Falkenstein, na acht seizoenen, terugkeert op sportpark Molenbroek. De vleugelaanvaller komt over van het Belgische FC Wezel Sport. ,,Voetbal is passie hè. De laatste training bij Wezel Sport dateert alweer van vier à vijf maanden geleden.”