Het laatste kunstje van Van Buul: ‘Ik zit te klooien met m’n gezondheid, dit is om Knegselse Boys vooruit te helpen’

Topscorers­klas­se­men­ten: Thijn Schoenma­kers en Jan van Hout stijgen na doelpunt­rij­ke duels met stip

Thijn Schoenmakers van derdeklasser Bladella bracht zondag een zuivere hattrick op zijn naam door in de uitwedstrijd tegen Braakhuizen voor rust de 0-1, 0-2 en 0-3 te maken. Hij bracht daarmee zijn competitietotaal op elf treffers en staat daarmee op een gedeelde derde plaats. Bob van de Ven maakte de 1-5 voor Braakhuizen en is met dertien goals nog koploper in het topscorersklassement.