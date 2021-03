Het rijke voetballeven van Strijpenaar Rochdi Achenteh: geen privéjet, maar spelen voor Kozakken Boys

Rochdi Achenteh, roepnaam Roesh, werd in maart 1988 geboren in de Eindhovense wijk Strijp, het stadsdeel waar Philips zich ontwikkelde en PSV zijn stadion heeft. FC Ararat-Armenia in Armenië was de laatste club waarvoor hij uitkwam. ,,Door corona is mijn verblijf er tot een jaar beperkt gebleven. De vluchten naar Armenië waren altijd al complex. Het moest via Moskou, Minsk of Dubai. Het leven was er goed en ik had nog een optie om te verlengen, maar ik ben een familiemens en wilde het liefst naar mijn vrouw en familie. Vooral als de ramadan begon, was ik er erg eenzaam en alleen. In augustus 2020 ben ik er vertrokken.’’