Het vlammetje is nog niet gedoofd bij oud-prof Josemar Makiavala: ‘Ik speel om plezier te maken’

DISTRICTSBEKER Uitslagen districts­be­ker: EFC wint ook bij Someren; Neerkandia laat geen spaan heel van Bavos

6 september EINDHOVEN - EFC heeft ook zijn tweede bekerduel in de poulefase van de districtsbeker in winst omgezet. De Eerselse eersteklasser won zondagmiddag met 2-3 bij tweedeklasser Someren. Joël Prat schoot al in de eerste minuut een strafschop binnen voor EFC en Bram Jansen maakte in de 16e minuut de 0-2. Kort voor rust kopte Koen de Louw de 1-2 binnen. Jesse van Gerwen verzilverde in de tweede helft een penalty voor EFC (1-3), waarna Koen de Louw nog de 2-3 maakte.