Historische periodetitel SPV, Daan Verheijen schittert bij afscheid

VIERDE KLASSE F ZUID 2Voor het eerst in de historie gaat SPV strijden om een ticket in de derde klasse. Na gunstige uitslagen op andere velden en zelf één punt te pakken tegen ASV'33 won het de derde periode. Daan Verheijen nam op grootse wijze afscheid bij Milheezer Boys.

Bavos - Mifano 1-4.

Al in de vijfde minuut schoot Jesper van Berlo Bavos op voorsprong. Mifano was echter sterker en kwam na twintig minuten op gelijke hoogte via een treffer van Bas van Sinten. Na de thee werd het krachstverschil ook op het scorebord zichtbaar via Gijs van der Wurff, Van Sinten en Rowan Verberne. Hiermee namen routiniers Paul Donkers en Maurice van Hoof afscheid bij Mifano.

Milheezer Boys - Brandevoort 2-1.

In een wedstrijd die in het teken stond van het afscheid van trainer Han van Rosmalen en routinier Daan Verheijen bij Milheezer Boys eiste de laatste de hoofdrol op. Met een pegel strak in de kruising zorgde Verheijen voor de 1-0 ruststand. Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Verheijen de voorsprong, 2-0. Sven van de Kemp scoorde namens de bezoekers.

SPV - ASV’33 3-3.

Het werd een memorabele laatste speeldag voor het Vlierdense SPV. Dankzij een gelijkspel tegen ASV'33, en de nederlaag van Bruheze, heeft het beslag gelegd op de derde periode. Via twee treffers van Toon van Lierop, waarvan de eerste vanaf de strafschopstip, stond het al snel 2-0. Tim Verbakel maakte de aansluitingstreffer namens de bezoekers. Nadat Leon Swinkels voor de 3-1 zorgde leek de overwinning binnen maar dankzij twee treffers van Stijn Kersjes kwam ASV'33 terug tot 3-3. Een spannende slotfase volgde maar gescoord werd er niet meer.

SSE - Stiphout Vooruit 3-2.

Kampioen Stiphout Vooruit leed op bezoek bij SSE een 3-2 nederlaag. In een wedstrijd waarin niets meer op het spel stond kwam SSE op voorsprong dankzij Erwin Altena. Na een half uur schoot Luuk de Vries de gelijkmaker tegen de touwen. De thuisploeg ging alsnog met een voorsprong de rust in via een rake kopbal van Lars van den Nieuwenhof. In de tweede helft schoot Altena met zijn tweede treffer de paarshemden op 3-1. De aansluitingstreffer van Jorn Dekkers kwam te laat om de slotfase nog spannend te maken.

Bruheze - Lierop 1-4.

Lierop boekte een ruime overwinning op bezoek bij Bruheze dat bij winst de derde periode titel had gepakkt. De start voor de thuisploeg was voortvarend, via Wim Gerrits was het in de eerste minuut al raak, 1-0. Bart Sijbers schoot vijf minuten voor de thee de gelijkmaker binnen. In de tweede helft ging de ploeg van trainer Mark Lommen efficiënt om met de kansen en scoorden Chris Filippini (strafschop), Sijbers en Hidde Maas. Bruheze raakte nog twee keer het aluminium.

Rood-Wit’62 - HVV Helmond 3-4.

De stadsderby tussen Rood Wit'62 en HVV Helmond werd een prooi voor HVV. Via treffers van Mo Elmaach (2) en Zohir Elmaach stond het 0-3. Roel Merkx (2) en Tim Poesen zorgden in het laatste kwartier voor een 3-3 stand. In de laatste minuut maakte Jordy van Wetten de 3-4.

ONDO - SJVV 7-0.

De thuisploeg had geen moeite met de degradant en won ruim. De doelpunten werden gemaakt door Willem Slaats (2), Kees Verberne (2), Rudi Nijssen, Stan Berkers en Joost Berkers.