Hoe de Gemertse 'boerkes' kampioen van Nederland werden: ‘Bij ons paste alles bij elkaar’

TRANSFER Erdi Atakan keert bij Woenselse Boys terug op het oude nest

5 juni Aanvaller Erdi Atakan (29), die de afgelopen anderhalf jaar speler was bij het Belgische Oud-Turnhout, keert terug bij de club waar het voor hem allemaal begon: Woenselse Boys. Hij brak daar in 2009 als jong talent door en was het seizoen erna ploegtopscorer in de vierde klasse met zestien goals. In 2011 vertrok hij bij Woenselse Boys om bij Rood-Wit Veldhoven te gaan voetballen.