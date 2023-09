Hoe een Belgisch toptalent van PSV bij Gemert is beland: ‘Ik scoorde meteen tegen Real Madrid’

PSV recht de rug en redt het vege lijf: ‘Trots op dit team dat we ons alsnog gehand­haafd hebben’

PSV/av blijft in de derde klasse uitkomen. Na negende te zijn geëindigd, boekte de ploeg van trainer Stephan Wijlaars in de strijd voor lijfsbehoud drie overtuigende zeges in de nacompetitie. In de finale werd Dubbeldam op het sportpark van SV Reeshof in Tilburg met 4-1 verslagen.